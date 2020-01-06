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Кому в Казахстане запрещено заниматься педагогической деятельностью

6 Января 2020 18:42
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Кому в Казахстане запрещено заниматься педагогической деятельностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для каких лиц вводится запрет на занятие педагогической деятельностью в рамках Закона «О статусе педагога», рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вводится запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц: лишенные права осуществлять профессиональную деятельность педагога в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами Республики Казахстан; имеющие медицинские противопоказания, состоящие на психиатрическом и (или) наркологическом учете; не имеющие документов о техническом и профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании», - сказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на пресс-конференции в СЦК.

На основании иных ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом РК. При нарушении данной нормы предусмотрены штрафные санкции в размере 20 МРП.

«При этом, также впервые введена норма, в соответствии с которой лица с профессиональным образованием, не имеющие педагогического образования, могут осуществлять трудовую деятельность в качестве педагога после прохождения педагогической переподготовки в вузах», - добавил она.

Ранее вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о мерах по доплатам учителям, осуществляемых в рамках закона.


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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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