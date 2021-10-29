Кому сколько платить за ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане с участием руководителей столичного филиала Фонда медицинского страхования, управления общественного здравоохранения и представителей СМИ проведен онлайн-брифинг на тему «ОСМС: о ходе реализации за 9 месяцев 2021 года и о кампании прикрепления к поликлиникам». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступивший с докладом директор филиала Нурлыбек Кабдыкапаров сообщил, что в столице неохваченными cистемой ОСМС остаются еще более 244 тысяч жителей. Из них 49,7 тысяч оказались вне системы по причине нерегулярности отчислений.

«Обращаем Ваше внимание на то, что необходимо самостоятельно перепроверять все ли взносы у вас произведены. Зачастую работодатели или сами граждане оплачивают не все взносы, что приводит к невозможности получения медицинских услуг по ОСМС. Чтобы статус стал снова «застрахован», необходимо оплатить отсутствующие платежи. Это может сделать работодатель за Вас, либо вы можете оплатить взносы за неоплаченный период в качестве самостоятельного плательщика – сумма 5% от 1 минимальной заработной платы или 2 125 тенге. Код назначения платежа – 122», – сказал Н.Кабдыкапаров

Директор филиала напомнил, что для статуса застрахованности необходимо производить оплату взносов непрерывно за последние 12 месяцев, на момент обращения за медицинской помощью. Для плательщиков единого совокупного платежа – за последние 3 месяца подряд, на момент обращения за медицинской помощью.

Н. Кабдыкапаров также разъяснил, кому и сколько платить за ОСМС в 2021 году. Размер ежемесячного платежа на ОСМС определяется, исходя из категории плательщика. За 15 льготных категорий граждан взносы оплачивает государство. За наемных работников оплату производит бухгалтерия работодателя в размере 2% от объекта исчислений взносов и 2% от фонда оплаты труда. Индивидуальные предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств, лица, занимающиеся частной практикой платят 5% от 1,4 МЗП. В 2021 году, как и в 2020 году, размер платежа составляет 2 975 тенге. Самозанятые плательщики ЕСП платят 1 МРП – 2917 тенге на 1 января 2021 года для городов республиканского и областного значения, для других населенных пунктов – 0,5 МРП. Самостоятельные плательщики платят 5% от 1 МЗП – 2125 тенге в 2021 году. Физические лица, работающие по договору ГПХ платят 2% от дохода, при этом максимально возможный платеж составляет 8 500 тенге, то есть 2% от 10 МЗП.

По словам Н. Кабдыкапарова, оплату взносов можно произвести через: банки второго уровня и их интернет-сервисы; мобильное приложение Kaspi.kz; отделения АО «Казпочта»; терминалы оплаты; терминалы моментальной оплаты в медорганизациях.