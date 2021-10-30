Кому рекомендуется ревакцинироваться в первую очередь, рассказали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О темпах вакцинации и предстоящей ревакцинации на прошедшем брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на сегодня в Акмолинской области обеспечен доступ к четырем вакцинам против коронавируса (СпутникV, QazVac, СoronaVac, Sinofarm (XayatVaх+VeroCell).

Первым компонентом вакцины привито 296 071 человек, это 61,8% от подлежащего контингента и 40,2% от общего количества населения региона. Вторым компонентом привит 270 761 житель области, что составляет 36,8% от общего количества населения. Однако для создания коллективного иммунитета необходим охват не менее 60% населения, и тогда можно говорить о полном снятии ограничительных мероприятий.

«По области из 296 071 привитого госпитализирован только 231, что составляет 0,04% от общего количества привитых. 29 случаев заболевания привитых с тяжелым течением заболевания, что составляет 0,007% от общего количества привитых. В 21,4% случаев среди вакцинированных заболевшие находились в инкубационном периоде и были уже инфицированы. А также в статистику среди лиц, заболевших после вакцинации, вошли и лица с поддельными паспортами», - поделилась А. Мусина.

По словам главного госсанврача, за подделку паспортов вакцинации предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на четыре года.

«Кроме того, по поручению Главы государства в IV квартале текущего года в Казахстане ожидается поставка вакцины Камирнати «Пфайзер» против коронавирусной инфекции среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет с добровольного согласия, беременных женщин – с 16 по 37 недели беременности, женщин в период лактации - после окончания послеродового периода через 42 дня», - добавила спикер.

Начало ревакцинации запланировано с III декады ноября 2021 года. По словам А. Мусиной, в контингент для ревакцинации попадают группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур), лица старше 60 лет и лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.

«Для ревакцинации будет использована одна доза вакцины. Введение дополнительной дозы рекомендуется через 6 - 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ, при этом лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами – ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer). Лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами – ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer). Лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник) вакциной. Лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации – через 3 месяца после выздоровления», - добавила А. Мусина.

Ранее об эффективности ревакцинации от коронавирусной инфекции рассказывал главный врач городской поликлиники №36 города Алматы Гүлжайнат Тілеген.