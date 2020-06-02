Кому разрешили въезд и выезд из Казахстана во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба КНБ РК опубликовала в Instagram изменения в порядке пересечения Государственной границы РК на период карантинных ограничений от 29 мая 2020 года, передает МИА «Казинформ».

Так, отменено наличие справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 для въезда на территорию РК иностранцам (лицам без гражданства), которым она ранее была необходима;

разрешен выезд из РК граждан РК из числа квалифицированных сотрудников (специалистов) – по ходатайству государственных органов РК, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-Министра РК для каждого отдельного случая, при наличии официального разрешения на въезд в страну следования;

разрешен въезд в Республику Казахстан иностранцам (лицам без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

разрешен выезд из Республики Казахстан граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, при наличии подтверждающих документов заграничного учебного заведения, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов).



