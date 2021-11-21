Кому противопоказан татуаж, рассказали санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи рассказали, в каких случаях татуаж может стать смертельно опасным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, нестерильное оборудование, которое используют для нанесения художественного или косметического татуажа, может спровоцировать возникновение тяжелых инфекционных заболеваний, таких как герпес, гепатиты В и С, ВИЧ.

При нанесении татуажа нужно обращать внимание на родинки и родимые пятна, имеющиеся на теле. Их травмирование может спровоцировать развитие новообразований кожи, в том числе и злокачественных. Кожные заболевания, такие как псориаз, герпес, дерматиты и другие, в период обострения – тоже противопоказание.

При повышенном аллергическом статусе компоненты красок могут вызвать нежелательную реакцию, вплоть до анафилактического шока.

Процесс обострения общих хронических заболеваний, повышенная температура тела, беременности, месячный цикл у женщин, хронические сердечные заболевания, бронхиальная астма, эпилепсия, сахарный диабет, онкологические заболевания, гемофилия, плохая свертываемость крови, заболевания соединительной ткани – все это противопоказания для нанесения татуажа.

Перед процедурой запрещено употребление алкогольных напитков в связи с тем, что алкоголь расширяет мелкие кровеносные сосуды и вызывает кровотечение.

«Чернила, используемые при нанесении татуировок, иногда содержат ядовитые вещества и канцерогены. Например, в составе многих татуировочных красок присутствует бензопирен, вызывающий рак кожи. В чернилах черного цвета - парафениленодиамин, который вызывает экзему, дерматит, аллергические реакции. В цветных чернилах часто присутствуют тяжелые металлы и химические элементы, такие как титан, свинец, кадмий, никель, свинец, алюминий, кобальт, хром, мышьяк, которые вызывают хронические отравления солями тяжелых металлов», - сказала руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами Гульнара Джаксылыкова.

Она добавила, что механические повреждения иглой вызывают воспалительный процесс в коже, что является естественной защитной реакцией. Чтобы не допустить возникновения вторичной инфекции, нельзя ковырять образовавшуюся корочку, следует избегать трения с одеждой, не мочить. Во избежание негативных последствий обязательно защищать от солнца свежее тату специальными средствами от загара, воздерживаться от купания в банях, саунах, бассейнах, водоемах.

«Если вы решили сделать себе татуировку, выбирайте хорошо зарекомендовавшие себя крупные тату-салоны, которые используют сертифицированное оборудование, имеют разрешительные документы на краски, стерильные расходные материалы одноразового использования. Сотрудники тату-салона должны пройти специальное обучение, иметь сертификаты соответствия, медицинские книжки установленного образца. Помните, что процедура выведения тату очень болезненная и дорогая. Проведение лазерной обработки рисунка не дает полной гарантии избавления от тату», - отметила Г. Джаксылыкова.



