Кому присвоили звание «Астана қаласының құрметті азаматы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сессии маслихата Астаны за вклад в становление и развитие столицы трем гражданам города было присвоено звание почетных граждан Астаны - «Астана қаласының құрметті азаматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За эти годы наша столица из маленького городка превратилась в мегаполис – в образовательный, медицинский, культурный и деловой центр. Развитие и процветание нашей столицы связано, прежде всего, напрямую зависит от труда граждан. В этой связи хочу предложить кандидатуры трех граждан на звание «Астана қаласының құрметті азаматы» за их вклад в становление и развитие Астаны. Акшулаков Серик Куандыкович - доктор медицинских наук, который долгие годы трудится в сфере здравоохранения, профессор, председатель правления Национального центра нейрохирургии. За достижения в развитии сферы здравоохранения ему было присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Серик Куандыкович популяризирует нашу страну в мировом врачебном сообществе. Он впервые в Казахстане внедрил основы микрон нейрохирургии, эндоскопической нейрохирургии (трансназальные эндоскопические подходы, эндоскопические операции на мозговых каплях) и осуществил оперативное лечение эпилепсии. Под его руководством и непосредственном участии было внедрено более 60 новых технологий, которые ранее не внедрялись в стране. Наряду с этим, в 2005 году получил звание «Заботящийся врач мира» Всемирной ассоциации врачей», - сказал на заседании маслихата Женис Касымбек.

Аким города также отметил, что в этом году исполняется 15 лет Национальному центру нейрохирургии. За эти годы под руководством Серика Акшулакова были проведены свыше 5 тысяч операций.

Второй кандидат на звание «Астана қаласының құрметті азаматы» - Кайсар Омаров. Омаров Кайсар Оспанович – общественный деятель РК, депутат Сената Парламента, заслуженный деятель страны. Кайсар Омаров провел большую работу по совершенствованию законодательной базы. Под его руководством качественно была улучшена законодательная база по вопросам строительства, долевого участия.

«В ходе работы над проектами было внесено более 80 поправок в законопроекты по вопросам градостроительного планирования, выделения земельных участков, соблюдения водоохранного и природоохранного режима при проектировании и строительстве, по вопросам деятельности торгово-промышленных палат», - отметил Женис Касымбек.

Третий кандидат на звание «Астана қаласының құрметті азаматы» - заслуженный строитель РК Николай Тихонюк. Под его руководством в столице были построены различные объекты, он внес большой вклад в строительство Астаны.

«С момента перенесения столицы занимал должность первого заместителя акима города, акима Сарыаркинского района. Под его руководством были построены различные правительственные объекты: главный символ Астаны – монумент «Байтерек», ТРЦ «Хан Шатыр», океанариум «Думан», театр оперы и балета «Астана Опера», велотрек «Сарыарка», и другие проекты, которые входят в государственную программу», - добавил Женис Касымбек.

Аким Астаны попросил депутатом маслихата поддержать присвоение звания почетных граждан Астаны Серику Акшулакову, Кайсару Омарову, Николаю Тихонюку.

Депутаты единогласно поддержали предложение.