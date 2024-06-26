Кому принадлежат аэропорты в Казахстане

По данным Министерства транспорта РК, в Казахстане насчитывается 20 гражданских аэропортов. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, кому они принадлежат.

Итак, 10 аэропортов являются государственными:

· Международный аэропорт имени Алии Молдагуловой (г. Актобе);

· Аэропорт Коркыт Ата (г. Кызылорда);

· Аэропорт Павлодар (г. Павлодар);

· Аэропорт Усть-Каменогорск (г. Усть-Каменогорск);

· Авиакомпания Жетысу (г. Талдыкорган);

· Международный аэропорт Костанай (г. Костанай);

· Аэропорт Балхаш (г. Балхаш);

· Международный аэропорт Атырау имени Хиуаз Доспановой (г. Атырау);

· Международный аэропорт Семей (г. Семей);

· Turkistan International Airport (г. Туркестан).

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Еще пять аэропортов находятся в доверительном управлении. Среди них Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев (г. Астана), который в конце 2023 года перешел в доверительное управление инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов — компании Terminals Holding. У столичной гавани есть собственный филиал в г. Кокшетау, который также находится в доверительном управлении. Эксплуатацией аэропорта занимается компания Airport Management Group, которая входит в структуру КТЖ.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В начале 2024 года Аэропорт г. Шымкент перешел в доверительное управление на 10 лет без права выкупа компании Scat. В свою очередь, Аэропорт г. Актау с декабря 2007 года находится в доверительном управлении турецкой компании ATM Grup Uluslararası Havalimanı Yapım Yatırım ve Işletme limited. Срок эксплуатации — 28 лет.

Аэропорт Петропавловска перешел в доверительное управление с последующим правом выкупа в июле 2022 года компании ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар». Выкуп возможен через пять лет после передачи в доверительное управление, но при условии исполнения инвестором всех принятых на себя обязательств.

Фото: primeminister.kz

Частные аэропорты

Также в Казахстане насчитывается пять частных аэропортов. Международный аэропорт Алматы принадлежит турецкому инвестору — компании TAV Airports Holding. В мае 2020 года стало известно, что холдинг выкупил воздушную гавань южной столицы за 415 млн долларов (194 млрд тенге). С того года налоговые отчисления аэропорта составили порядка 20 млрд тенге. Пик пришелся на 2023 год — уплачено более 10 млрд тенге налогов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Международный аэропорт Аулие-Ата в Таразе принадлежит авиакомпании Scat с августа 2012 года. Общий объем налоговых отчислений воздушной гавани с 2015 года составляют почти 428 млн тенге. Пик пришелся на 2016 год — 131,7 млн тенге.

Единственным владельцем Международного аэропорта Орал (Уральск) является ТОО «Орал Аэропорт Холдинг», у которого числятся три акционера — компании АО «Ретранс» (49%) и ТОО «Уральск Менеджмент» (2%), а также Даулетхан Килыбаев (49%). Они стали владельцами уральского аэропорта в феврале 2023 года. Налоговые отчисления воздушной гавани в 2023 и 2024 году составили 141,2 и 138,4 млн тенге соответственно. К слову, учредителем АО «Ретранс» является российская компания.

Фото: Kazinform

В Караганде владельцем Аэропорта Сары-Арка является компания ТОО Sky Service, учредители которой — Ерлан Оспанов и Айдан Аканов. Первый до декабря 2023 года занимал должность генерального директора группы компаний «Верный Капитал». Именно его на этой позиции и заменил Айдан Аканов, который вступил в должность в январе 2024 года. Судя по информации из открытых источников, Ерлан Оспанов является председателем совета директоров в RGGold, членом совета директоров ForteBank, ТОО «Кар-Тел» (Beeline Казахстан), ООО «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан) и НАО «Университет Нархоз».

С 2015 года карагандинский аэропорт выплатил в бюджет государства чуть более одного млрд тенге. Пиковым стал 2023 год, когда сумма налогов почти достигла 278 млн тенге.

Аэропорт Жезказгана на 100% принадлежит авиакомпании «Жезказган Эйр», учредителем которой является ТОО «Казахмыс». На аэродроме базируется военная авиация — Центр подготовки летного состава.