Кому помогают атырауские волонтеры, и кто помогает им

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Кому помогают волонтеры, и кто помогает им, рассказали в Атырау, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для оказания помощи населению на период ЧП при Гражданском центре создан волонтерский штаб, в который входят около 200 человек. В основном, это молодые люди, но есть и волонтеры в солидном возрасте. В эти дни добровольцы доставляют горячий ужин стоящим на постах полицейским, медицинским работникам, находящимся на карантине. Приступили к оказанию правовой помощи тем, кто в ней нуждается. К примеру, если у людей возникли проблемы с открытием банковской карточки, сократили на работе или кто-то не может получить ЭЦП», - рассказала директор Гражданского центра Айгерим Доскалиева.

Главной задачей волонтеров, как отметила собеседница, по-прежнему остается помощь одиноким пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям, людям с инвалидностью, матерям-одиночкам. За счёт сбора средств в соцсетях, финансовой поддержки различных компаний 538 семей получили продуктовые наборы, более 12 тысяч масок.

«Большую помощь нам оказывают простые жители. На днях привезли нам 880 масок, чтобы мы их раздали нуждающимся, помогают с транспортировкой продуктовых наборов. Не остаются в стороне и различные компании. Обращаясь к жителям, хочу попросить, если в вашем доме проживают одинокие престарелые люди или те граждане, кто реально нуждается в помощи, позвоните по телефонам: 87758923834, 74, 94», - говорит Айгерим Доскалиева.