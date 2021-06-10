Кому положены жилищные сертификаты в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жилищные сертификаты в качестве социальной помощи для покрытия первоначального платежа за покупку жилья в ипотеку выдаются тем, у кого семейный доход не превышает 3,1-кратного показателя прожиточного минимума в месяц на каждого члена семьи. В 2021 году прожиточный минимум составляет 34 302 тенге.

Сумма социальной помощи – 10% от стоимости жилья, но не более миллиона тенге.

Жилищный сертификат выдаётся следующим категориям:

- семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов (состоящим в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);

- многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награждённым орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям (состоящим в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);

- неполным семьям (состоящим в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах).

Для получения жилищного сертификата можно обратиться в Отдел занятости и социальных программ города Караганды, который находится по адресу: ул. Поспелова, 16, каб. 10. График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:30. Телефоны для справок: 56-72-27.

Также можно обратиться в ЦОН по месту жительства.