Кому положены жилищные сертификаты в Караганде
Сумма социальной помощи – 10% от стоимости жилья, но не более миллиона тенге.
Жилищный сертификат выдаётся следующим категориям:
- семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов (состоящим в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);
- многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награждённым орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям (состоящим в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах);
- неполным семьям (состоящим в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах).
Для получения жилищного сертификата можно обратиться в Отдел занятости и социальных программ города Караганды, который находится по адресу: ул. Поспелова, 16, каб. 10. График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:30. Телефоны для справок: 56-72-27.
Также можно обратиться в ЦОН по месту жительства.