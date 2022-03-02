Кому положены льготы на вывоз мусора в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном управлении охраны окружающей среды и природопользования напомнили о том, какие льготы на вывоз твердых бытовых отходов при начислении тарифа положены для определенных категорий граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Так, в соответствии с решением маслихата города Нур-Султана от 25 декабря 2019 года при начислении тарифа для физических лиц предусмотрены льготы на вывоз твердых бытовых отходов в размере:

100% — участникам Великой Отечественной войны;

50% — приравненным к участникам Великой Отечественной войны, многодетным матерям, инвалидам I группы;

25% — инвалидам II группы и пенсионерам по возрасту.

Расчеты производятся с момента подачи соответствующего заявления и предоставления подтверждающих документов.