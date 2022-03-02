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Кому положены льготы на вывоз мусора в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном управлении охраны окружающей среды и природопользования напомнили о том, какие льготы на вывоз твердых бытовых отходов при начислении тарифа положены для определенных категорий граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Так, в соответствии с решением маслихата города Нур-Султана от 25 декабря 2019 года при начислении тарифа для физических лиц предусмотрены льготы на вывоз твердых бытовых отходов в размере:
100% — участникам Великой Отечественной войны;
50% — приравненным к участникам Великой Отечественной войны, многодетным матерям, инвалидам I группы;
25% — инвалидам II группы и пенсионерам по возрасту.
Расчеты производятся с момента подачи соответствующего заявления и предоставления подтверждающих документов.
Для применения льгот необходимо обратиться в мусоровывозящую компанию ТОО «Clean City NC» по адресу: г. Нур-Султан, ул. А. Бараева, 23. Телефон для справок: 87076133333.
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