Кому положена бесплатная стоматологическая помощь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Кто может получить бесплатную стоматологическую помощь в системе ОСМС, рассказали в Карагандинском филиале Фонда медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экстренную стоматологическую помощь могут получить бесплатно:

• дети до 18 лет

• беременные женщины

• участники ВОВ

• инвалиды 1,2,3 и 4 групп

• многодетные мамы, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

• получатели адресной социальной помощи

• пенсионеры по возрасту

• больные инфекционными, социально значимыми заболеваниями.

Тем, кто не входит в эти категории, придется заплатить за лечение в стоматологических клиниках.

Также сотрудники Фонда разъяснили, какие случаи относятся к экстренной помощи.

«К экстренной стоматологической помощи относятся случаи с острой болью. Помощь включает обезболивание, препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения, удаление зуба с обезболиванием, периостотомия, вскрытие абсцессов», - пояснила главный эксперт отдела карагандинского филиала Фонда медстрахования Жанар Ракишева.

Плановую стоматологическую помощь (кроме ортодонтической и ортопедической) бесплатно по направлению врача могут получить дети до 18 лет и беременные женщины, а также участники ВОВ и инвалиды.

Постепенно, с развитием системы медстрахования, объем медицинской помощи, относящейся к ОСМС, будет расширятся, и соответственно число категорий пациентов, которые смогут получить стоматологическую помощь бесплатно, тоже увеличится, отметила Ж. Ракишева.



