-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
Кому положена бесплатная стоматологическая помощь
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Кто может получить бесплатную стоматологическую помощь в системе ОСМС, рассказали в Карагандинском филиале Фонда медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Экстренную стоматологическую помощь могут получить бесплатно:
• дети до 18 лет
• беременные женщины
• участники ВОВ
• инвалиды 1,2,3 и 4 групп
• многодетные мамы, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»
• получатели адресной социальной помощи
• пенсионеры по возрасту
• больные инфекционными, социально значимыми заболеваниями.
Тем, кто не входит в эти категории, придется заплатить за лечение в стоматологических клиниках.
Также сотрудники Фонда разъяснили, какие случаи относятся к экстренной помощи.
«К экстренной стоматологической помощи относятся случаи с острой болью. Помощь включает обезболивание, препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения, удаление зуба с обезболиванием, периостотомия, вскрытие абсцессов», - пояснила главный эксперт отдела карагандинского филиала Фонда медстрахования Жанар Ракишева.
Плановую стоматологическую помощь (кроме ортодонтической и ортопедической) бесплатно по направлению врача могут получить дети до 18 лет и беременные женщины, а также участники ВОВ и инвалиды.
Постепенно, с развитием системы медстрахования, объем медицинской помощи, относящейся к ОСМС, будет расширятся, и соответственно число категорий пациентов, которые смогут получить стоматологическую помощь бесплатно, тоже увеличится, отметила Ж. Ракишева.
- Более тысячи случаев ОРВИ за неделю зарегистрировали в СКО
- 11 человек спасены на дорогах Карагандинской области
- Нурлан Нигматулин обсудил Кодекс о здоровье с общественностью Семея
- В Карагандинской области стартовал крупный дебатный турнир
- 28 человек заболели корью с начала года в Алматы
- ОСМС: жамбылцы положительно воспринимают нововведение
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана