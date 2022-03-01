Кому по-настоящему благодарны казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начало весны - это начало надежды и, конечно же, благодарность, особенно 1 марта. Кому по-настоящему благодарны казахстанцы и за что? Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с горожанами, чтобы узнать об этом. Подробнее в нашем репортаже.

Келимат

Я дагестанка, благодарна Всевышнему Аллаху за то, что мы живы и здоровы. Самое главное – это наша жизнь. Остальное все можно купить, приобрести, сделать. Недавно в моем доме случился пожар. 22 года жила в этом доме, дети родились. Когда я проснулась в таком огне и успела разбудить своих детей, я сказала Всевышнему Аллаху спасибо за то, что он меня разбудил. А я разбудила своих детей. Самое главное – что мои дети живы и я жива. Остальное все можно купить.

Сезим и Мина:

Я учусь в школе, моя подруга – студентка. Сегодня отмечается День благодарности. Дома, в школе неоднократно говорили о значимости этой даты. В школе активно отмечаем эту дату. Мы благодарим учителей за то, что они дают нам правильное воспитание, прививают лучшие навыки, дают качественное образование. Выражая им благодарность, каждый год, 1 марта, мы проводим концерт в актовом зале.

Алина и Егор:

Я искренне благодарна маме. Но могу сформулировать за что. Просто за все: она меня очень поддерживает и всегда любит. При возможности стараюсь радовать маму подарками. Мы приехали из Санкт-Петербурга. Мы слышали от наших друзей, что в Казахстане отмечается такая дата. Это очень интересно.

Дарига:

В первую очередь, хочется выразить искреннюю благодарность родителям, которые подарили мне жизнь. Также благодарю родителей мужа – свою свекровь. Раньше мы жили в Атырау. Дети каждый праздник приезжали к нам. А сейчас мы живем в Нур-Султане. В праздники, конечно же, они звонят, поздравляют. Думаю, День благодарности нужно отмечать в семейном кругу как семейный праздник.

Амангельды и Малика:

Кому я могу быть благодарна? Всевышнему, в первую очередь. А потом родителям и супругу (улыбается). В любви и согласии живем уже 45 лет. Познакомились еще в студенчестве. Он из Баянауыла, а я родом из Алматы. Тогда в одном вузе собиралась молодежь из разных регионов. Супруг мне говорит, что влюбился с первого взгляда. У нас уже два внука. Благодарим Господа за все, что мы имеем.

Ахат и Регина:

В первую очередь, мы благодарны родителям. Кому еще можем быть благодарны? Стране своей за то, что у нас спокойно и мирно, народу – за дружбу и единство. Мы приехали на командировку из Тараза. Мы супруги. Мы хорошо понимаем значимость этого праздника. Будем отмечать эту дату в кругу семьи и близких. Хочется поблагодарить супругу. Каждое утро я говорю Богу спасибо за то, что судьба свела меня с супругой, за то, что мы просыпаемся и засыпаем вместе.

Шахсана

Я турчанка, благодарна своим родителям за то, что они меня вырастили. У меня все удачно сложилось, спасибо маме за жизнь. Мы уже 15 лет живем здесь. Все дружно отмечают этот праздник.

Вахтанг

Я грузин, благодарю бога, всевышнего за то, что Он дал нам жизнь. За то, что дышу, два глаза видят, два уха слышат, жив-здоров, что еще надо? Соответственно благодарен медикам. Когда зубы болят, к кому бежим? Только к медикам. Я приехал из Петропавловска. О существовании этого праздника, конечно же, знаю.

Шолпан:

Кому мы можем быть благодарны? Конечно же, родителям, которых уже нет в живых, детям, которые с уважением к нам относятся. Мы пенсионеры. Пусть, самое главное, будет мир в нашей стране. Большего и не нужно. Дети очень уважают нас. Каждый праздник радуют нас подарками. Они часто нас благодарят.