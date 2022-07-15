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Кому передали в доверительное управление аэропорт Петропавловска
15 Июля 2022 14:33

Кому передали в доверительное управление аэропорт Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар», зарегистрированному в городе Алматы. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель ведомства Максат Баяхмет пояснил, что доверительный управляющий будет обязан принимать меры по управлению имуществом и стабилизации финансовой деятельности воздушной гавани.

«Аэропорт работает в штатном режиме. ТОО «Международный аэропорт Кызыл-Жар» с прошлого года по договору совместной деятельности осуществляет аэропортовую деятельность и обеспечивает авиационную безопасность. В настоящее время успешно проходит процедуру продления сертификата годности аэродрома. Вопросы развития международных рейсов будут рассматриваться после выполнения мероприятий, необходимых для оказания услуги дозаправки воздушных судов», - сообщил М. Баяхмет.

Он добавил, что имущество аэропорта остается в государственной собственности. Передача в частную возможна только по истечении пяти лет при условии исполнения всех принятых обязательств.

Акимат области через открытый тендер четыре раза пытался передать имущество аэропорта Петропавловска в доверительное управление с правом выкупа. Оценочная стоимость составила 5,6 млрд тенге. 12-го июля тендер состоялся. Стоимость была снижена до 2,8 млрд тенге в соответствии с правилами передачи государственного имущества в доверительное управление.


Фото: malim.kz

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Автор:
Корреспондент

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