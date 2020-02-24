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Кому нужны эти беговые дорожки – депутат предлагает пересмотреть закуп спортивного инвентаря в школах

24 Февраля 2020 13:56
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Кому нужны эти беговые дорожки – депутат предлагает пересмотреть закуп спортивного инвентаря в школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов поднял вопросы качества закупаемого для школ спортивного инвентаря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня поднимался вопрос о качестве закупаемого инвентаря. Покупают все, что угодно. А перекладины (турника) и брусьев нет. Я на встрече со спортсменами об этом говорил. Мы должны помочь в этом плане исправить положение. Кому нужны эти велосипедные или беговые дорожки? Бабушкам и дедушкам, может быть. Но ни в коем случае не малышам, они будут потом позвоночники ломать. Лучше бы на улице побегали. Даже нет спортивного сооружения и спортзалов», - сказал Абай Тасбулатов на Правительственном часе в Мажилисе.

Также, по его словам, надо менять и методику преподавания физкультуры.

«Потому что у физруков спрашиваешь об элементах бега, а он сам не знает, как их осуществлять. Методика как бегать и т.д. и лыжи: дети падают, бегут. Их же надо учить. Это не только к Министерству культуры и спорта, но и к Министерству образования и к другим», - отметил депутат.

«Что касается производства – почему там не делать физкультпаузы на 20 минут? Да давно это надо делать. Вот здесь и развитие массового спорта», - добавил мажилисмен.


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Ключевые слова: Мажилис, Спорт, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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