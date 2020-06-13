Кому нужно носить маски, рассказал глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов перечислил группы людей, которым необходимо носить маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас началось время каникул школьников и студентов. К сожалению, любой ребенок, школьник или студент может быть переносчиком инфекции. Погуляв с друзьями, они могут заразиться, стать незаметными переносчиками COVID-19, а дома находятся родители, родственники старшего возраста, они более уязвимы, тяжело переносят данную болезнь. Это может привести к необратимым последствиям», - написал Елжан Биртанов в Facebook.

По его словам, 5 июня ВОЗ выпустила обновленные рекомендации касательно использования масок для различных групп населения.

«Обязательной мерой предотвращения распространения COVID-19 остается соблюдение социального дистанцирования (минимум - 1 метр).

Маски рекомендуется носить медицинским работникам, людям с симптомами респираторных заболеваний, лицам из уязвимых групп населения, а также всем группам населения при невозможности соблюдения дистанции, равной 1 метру. Вместе с тем ВОЗ продолжает рекомендовать людям, даже со слабыми симптомами COVID-19, носить медицинские маски (и обращаться за медицинской помощью)», - отметил министр.

Кроме того, он опроверг распространённую в некоторых СМИ информацию с «мнением ВОЗ» о том, что пандемии нет.

«Ошибочно мнение, что ВОЗ заявил о том, что пандемии нет, речь идёт о бессимптомных пациентах, которые мало распространяют COVID-19 и практически не передают его другим людям. В этом контексте они рекомендуют носить маски только людям с симптомами, старикам, имеющим другие заболевания, и когда нет возможности соблюдать дистанцию в 1 метр. Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит вашу семью, родных, друзей и коллег, город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать», - объяснил глава ведомства.