Кому нужно делать ревакцинацию, рассказали столичные врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора городской поликлиники №2 по лечебно-профилактической работе Майра Ахметова озвучила показания к ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второму этапу ревакцинации подлежат остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию. После введения векторной вакцины, ревакцинация проводится через 9 месяцев. После введения инактивированной вакцины (Pfizer) через 6 месяцев», - сказала Майра Ахметова на брифинге в акимате.

По ее словам, это зависит от вида вакцины, которую человек получил в первый раз.

«Если первый раз вы вакцинировались векторной вакциной «Спутник», то ревакцинацию необходимо проводить только через 9 месяцев инактивированной вакциной. Такими как Hayat-Vax, «Cиновак», Vero Cell», -отметила спикер.

«Если первая вакцина была проведена инактивированными вакцинами, то повторную прививку можно получить уже через 6 месяцев векторной вакциной Pfizer либо «Спутник», - заключила М. Ахметова.