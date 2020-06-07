Кому необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определен круг лиц, подлежащих обязательному ПЦР-тестированию на коронавирус, передает коррепондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня отмечено, что тестированию методом ПЦР на коронавирус подлежат:

По эпидемиологическим показаниям:

1) лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный стационар с COVID-19;

2) больные с ОРВИ и пневмониями;

3) лица из числа близких контактов с больным COVID-19 на 1 и 7 день изоляции;

4) лица из числа потенциальных контактов с больным COVID-19 при установлении факта контакта;

5) больные COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением ПМСП согласно клиническому протоколу;

6) бессимптомные вирусоносители COVID-19 на 10 день после установления факта бессимптомного вирусоносительства.

С профилактической целью:

1) граждане, въезжающие в Казахстан, через пункты пропуска Государственной границы на автопереходах и железной дороге из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан;

2) лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами;

3) медицинские работники с повышенным риском заражения COVID-19 (инфекционные стационары, пульмонологические стационаров (отделений), стационарных изоляторов (для бессимптомных), карантинные объекты (для здоровых), приемных покоев стационаров, фильтров амбулаторно- поликлинических организаций, бригад скорой помощи, лабораторные специалисты, осуществляющие ПЦР диагностику, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы) 1 раз в месяц;

4) молодое поколение, прибывшее в воинские части.

С целью эпидемиологического надзора:

1) пациенты при плановой госпитализации в стационар;

2) пациенты при экстренной госпитализации;

3) беременные и новорожденные согласно клинического протокола;

4) пациенты, находящиеся на гемодиализе;

5) лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);

6) лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, однократно при оформлении;

7) по эпидемиологическим показаниям согласно постановления главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

«Образцы мазков забираются по месту нахождения тестируемого (на дому, в медицинской организации, провизорном и карантинном стационарах, по месту работы) с помощью стерильного тампона с искусственным аппликатором из синтетического материала (например: полиэстер или дакрон) на пластиковом стержне», - поясняется в документе.