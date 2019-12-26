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Кому необходимо обратиться за пенсией до конца года, рассказали в ЕНПФ

Автор:  
Данияр Дауталиев
26 Декабря 2019, 12:10
Кому необходимо обратиться за пенсией до конца года, рассказали в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, кому необходимо обратиться с заявлением о выплате пенсии до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕНПФ в преддверии 2020 года напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республике Казахстан», предусматривающим поэтапное повышение пенсионного возраста женщин с 2018 по 2027 годы с 58 до 63 лет, необходимо иметь в виду, что, если женщина достигла пенсионного возраста (59 лет) в этом году, но своевременно до 31 декабря 2019 года не обратилась за назначением пенсионных выплат по возрасту, а пришла только в январе 2019 года, то согласно п.1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении Республике Казахстан» за выплатой она сможет обратиться только после того, как ей исполнится 59,5 лет», - сообщили в фонде.

Таким образом, если у вас день рождения, например, 30 – 31 декабря, необходимо за десять дней до наступления 59-летия, но не позднее 31 декабря текущего года, обратиться с заявлением о назначении пенсионных выплат по возрасту в ЦОН.

Иначе необходимо будет ждать полгода для реализации своих прав на пенсионные выплаты.

ЕНПФ  
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