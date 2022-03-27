Кому можно не сдавать ПЦР-тест при авиаперелетах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о причинах ослабления карантинных мер в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 29 Конституции Республики Казахстан граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья. Требование предъявления справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР перед вылетом вне зависимости от наличия паспорта вакцинации было введено в связи с распространением варианта штамма «Омикрон» и его высокой контагиозностью, в целях исключения заражения во время длительных перелётов, в течение которого пассажиры находятся в закрытом пространстве без соблюдения социальной дистанции», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он подчеркнул, что аналогичное требование было введено в большинстве стран мира. Более того, требование предъявления справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР в целом действует с октября 2020 года, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» от 2 октября 2020 года 54.

«Следует учесть, что принятые меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, в том числе и требование по предъявлению справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР при пересечении границы позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране в течение 1 месяца, тогда как в других странах стабилизация ситуации со вспышкой штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции заняла порядка 2-3 месяцев», - отметил зампремьера.

По его словам, в настоящее время в Республике Казахстан отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, снижение количества амбулаторных и стационарных больных, сокращение занятости инфекционных и реанимационных коек до 8%, в связи с чем, 17 февраля т.г. на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение об отмене требования отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР для следующих лиц:

– получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы РК, при предоставлении документального подтверждения;

– предоставивших паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID19, признанных действительными на территории Республики Казахстан согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.