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Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы

3 Февраля 2022 20:33
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Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султана предусмотрена социальная помощь в виде возмещения затрат на санаторно-курортное лечение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Такую соцпомощь могут получить: лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов первой группы, имеющих в индивидуальной программе реабилитации мероприятие по предоставлению социальных услуг индивидуального помощника (за исключением инвалидов, получивших трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя).

Для получения социальной помощи, заявитель не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения санаторно-курортного, представляет администратору заявление с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) счет-фактура либо фискальный чек;

3) акт выполненных работ;

4) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

Документы представляются в подлинниках для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Социальная помощь в виде возмещения затрат на санаторно-курортное лечение предоставляется одному лицу из числа граждан, на период их нахождения в организации, предоставляющей санаторно-курортное лечение, в размере фактических затрат, но не более 35 МРП.

По вопросам оказания данной социальной помощи необходимо обратиться в столичное Управление занятости и социальной защиты по адресу: г. Нур-Султан, Достык, 13, тел.: +77785014172.

Для жителей района «Алматы»: 87056450638, 55-68-22;

Для жителей района «Сарыарқа»: 87056450653, 55-68-45;

Для жителей района «Есіл»: 87056450671, 55-68-34;

Для жителей района «Байқоңыр»: 87056450692, 55-68-45.


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#Нур-Султан   #Социальная поддержка   #Общество  
Поделиться:
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