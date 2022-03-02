Кому казахстанцы доверяют больше всего – соцопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе социологического опроса, организованного Казахстанским институтом стратегических исследований, стало известно, каким политическим институтам больше всего доверяют казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Респонденты больше всего доверяют Президенту по всей вертикали власти. Количественный опрос не предполагает ответа на вопрос «почему». Мы делаем только срез. В целом мы измеряли партии как политические институты. Уровень доверия Главе государства стоит почти на том же уровне опроса, проведенного в ноябре 2021 года (в прошлом году – 79,1%, а в 2022 году – 81,4%)», - сообщила на брифинге заместитель директора КИСИ при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.

Таким образом, 81,4% опрошенных респондентов доверяют Президенту. 53,2% отдали свой голос Правительству РК. Парламенту доверяют 50,4% респондентов. Местному акиму - 59,4% казахстанцев.

Акиму области, города, республиканского значения доверяют 51,8%, маслихатам – 45,5% респондентов и 43,7 % респондентов доверяют политическим партиям.

В ходе опроса казахстанцев спросили «Можете ли вы сказать, государство «слышит» или не «слышит» своих граждан в последние 2-3 месяца?»

20,8% респондентов ответили «да, государство «слышит» и решает проблемы граждан. 40,1 % опрошенных ответили, что «скорее да, государство «прислушивается» к населению. 23,8 % казахстанцев сказали, что «скорее нет, государство плохо «слышит» граждан и 9,2 % респондентов ответили «нет, государство абсолютно «не слышит» своих граждан.