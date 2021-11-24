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    12:47, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Кому из жителей столицы увеличат пособие

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На внеочередной сессии маслихата города Нур-Султана седьмого созыва одобрен проект по оказанию социальной помощи жителям столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сессии был поставлен на голосование проект решения «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2017 года о правилах определения переченя отдельных категорий нуждающихся граждан для оказания им социальной помощи и определения ее размеров».

    Документ представила руководитель столичного управления занятости и социальной защиты Сауле Нургожина и предложила следующие меры: оказание единовременной социальной помощи в размере 2 МРП лицам, пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, из числа пенсионеров и получателей единовременных выплат ко Дню Конституции; увеличение размера социальной помощи, выдаваемой в установленные дни, ветеранам боевых действий в Афганистане, лицам, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, приравненным к участникам боевых действий, до 30 МРП; оказание услуги по оплате санаторно-курортного лечения, коммунальных услуг жертвам политических репрессий, принимавшим участие в событиях 17-18 декабря 1986 года, реабилитированным согласно Закону РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»; оказание социальной помощи для приобретения твердого топлива людям, заболевшим социально значимой болезнью.

    Депутаты маслихата единогласно проголосовали за одобрение решения.

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