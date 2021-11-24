Кому из жителей столицы увеличат пособие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На внеочередной сессии маслихата города Нур-Султана седьмого созыва одобрен проект по оказанию социальной помощи жителям столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сессии был поставлен на голосование проект решения «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2017 года о правилах определения переченя отдельных категорий нуждающихся граждан для оказания им социальной помощи и определения ее размеров».

Документ представила руководитель столичного управления занятости и социальной защиты Сауле Нургожина и предложила следующие меры: оказание единовременной социальной помощи в размере 2 МРП лицам, пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, из числа пенсионеров и получателей единовременных выплат ко Дню Конституции; увеличение размера социальной помощи, выдаваемой в установленные дни, ветеранам боевых действий в Афганистане, лицам, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, приравненным к участникам боевых действий, до 30 МРП; оказание услуги по оплате санаторно-курортного лечения, коммунальных услуг жертвам политических репрессий, принимавшим участие в событиях 17-18 декабря 1986 года, реабилитированным согласно Закону РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»; оказание социальной помощи для приобретения твердого топлива людям, заболевшим социально значимой болезнью.

Депутаты маслихата единогласно проголосовали за одобрение решения.