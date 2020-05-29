+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 12 °С
USD 412.55 EUR 454.18
RUB 5.81 CNY 57.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кому из военнослужащих предлагают пересчитать пенсии

29 Мая 2020 05:05
Поделиться:
Кому из военнослужащих предлагают пересчитать пенсии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С инициативой обсудить вопросы совершенствования пенсионного обеспечения военнослужащих и их социальной защищенности выступил Центр пенсионного обеспечения Министерства обороны (ЦПО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

В совещании приняли участие руководство ЦПО, представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, МВД и Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Участники обсудили предложения по изменению и дополнению в действующее законодательство в области пенсионного обеспечения уволенных военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Во-первых, предлагается сделать перерасчёт пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, впервые призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года. При этом будут учтены повышения выплат, произведенные в установленном законодательством порядке.

Во-вторых, назначить военнослужащим и сотрудникам силовых структур, уволенным с 1 января 2016 года, государственную базовую пенсионную выплату по достижению пенсионного возраста.

В-третьих, использовать остатки пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде для приобретения жилья или получения образования.

Участники рассмотрели ряд других предложений по редакционным поправкам действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, пришли к единому подходу по всем озвученным вопросам.

По информации ЦПО, выработанные предложения направлены в Министерство труда и социальной защиты населения для включения в разрабатываемый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

По плану законопроектных работ он будет внесен на рассмотрение Правительства в октябре текущего года.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив