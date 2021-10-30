Кому и когда нужно ревакцинироваться, рассказали карагандинские врачи
Пандемия коронавирусной инфекции продолжается по всему миру. Появляются всё новые штаммы. Повторная вакцинация позволит обрести достаточный уровень антител, чтобы защитить организм.
В Казахстане ревакцинация будет проходить на добровольной основе. Все прививки бесплатны.
«Перекрёстная вакцинация – это когда человеку делают прививку того препарата, который раньше он не получал. Если человек сначала привился векторной вакциной «Спутник V», то ревакцинироваться нужно инактивированной – QazVac, Pfizer, Hayat-Vax и т. д. Такая вакцинация создаст более сильный иммунитет», – объяснила Розалия Бегайдарова.
Сроки повторной иммунизации варьируются от шести до девяти месяцев после получения обеих доз. Это зависит от вакцины, которая была получена в первый раз. После «Спутника V» нужно выждать девять месяцев. В остальных случаях – шесть.
Ревакцинироваться прежде всего рекомендуют людям, находящимся в группе риска. Это медики, педагоги, сотрудники силовых структур и работающие в сфере услуг. Особенно показана ревакцинация людям старше 60 лет. Противопоказанием является лишь сильная аллергическая реакция после первой прививки.