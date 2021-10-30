Кому и когда нужно ревакцинироваться, рассказали карагандинские врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В третьей декаде ноября в Карагандинской области начнётся ревакцинация от коронавирусной инфекции. Врачи советуют перекрёстную иммунизацию. В чём её преимущество и почему возникла необходимость повторной вакцинации, рассказала врач-инфекционист доктор медицинских наук Розалия Бегайдарова на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается по всему миру. Появляются всё новые штаммы. Повторная вакцинация позволит обрести достаточный уровень антител, чтобы защитить организм.

В Казахстане ревакцинация будет проходить на добровольной основе. Все прививки бесплатны.

«Перекрёстная вакцинация – это когда человеку делают прививку того препарата, который раньше он не получал. Если человек сначала привился векторной вакциной «Спутник V», то ревакцинироваться нужно инактивированной – QazVac, Pfizer, Hayat-Vax и т. д. Такая вакцинация создаст более сильный иммунитет», – объяснила Розалия Бегайдарова.

Сроки повторной иммунизации варьируются от шести до девяти месяцев после получения обеих доз. Это зависит от вакцины, которая была получена в первый раз. После «Спутника V» нужно выждать девять месяцев. В остальных случаях – шесть.

Ревакцинироваться прежде всего рекомендуют людям, находящимся в группе риска. Это медики, педагоги, сотрудники силовых структур и работающие в сфере услуг. Особенно показана ревакцинация людям старше 60 лет. Противопоказанием является лишь сильная аллергическая реакция после первой прививки.