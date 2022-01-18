Кому и когда надо ревакцинироваться, рассказала столичный врач-эпидемиолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нынешних обстоятельствах, когда вновь растет заболеваемость КВИ и эпидситуация остается нестабильной, главной защитой здоровья граждан остается вакцинация и ревакцинация. О том, кому и когда необходимо получить повторную вакцину против коронавируса, рассказала врач-эпидемиолог городской поликлиники № 4 Айман Досанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

- Кому необходимо пройти ревакцинацию?

- Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана в течение трех и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.

Ревакцинация беременных женщин против КВИ, ранее получивших первичный курс вакцинации, проводится с использованием вакцины «Комирнати» (Phizer, США) в периоде с 16 по 37 неделю беременности.

Ревакцинация лиц, переболевших коронавирусом с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится не ранее 6 месяцев после выздоровления.

Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

При этом допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.

Казахстанцы, которые прошли ревакцинацию за рубежом, будут вносить в базу при предоставлении подтверждающих документов.

Разрешена ревакцинация против КВИ с применением вакцины «Комирнати» (Phizer) медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений КВИ.

- Почему нужна ревакцинация?

- Некоторые вакцины не защищают от заболевания на всю жизнь. Так, регулярно нужно делать прививки от гриппа, гепатита В, клещевого энцефалита. В случае с вакцинацией от коронавируса количество антител начинает снижаться через несколько месяцев, и чтобы организм не забыл, как выглядит вирус, нужна еще одна прививка.

- Нужно ли сдавать анализ на антитела перед ревакцинацией?

- ВОЗ рекомендует проходить ревакцинацию без учета количества антител. Наличие антител не гарантирует защиту от вируса, заявляет ВОЗ. Эксперты организации рекомендуют вакцинацию как лучший способ достижения иммунитета и заявляют о безопасности вакцинации при любом уровне антител.

Дело в том, что у переболевших и привитых вырабатывается несколько видов антител, не все из них эффективны против коронавируса. Анализ же показывает общее количество антител, без детализации, при этом вакцинация не подавляет антитела.