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Кому будут оказывать бесплатные стоматологические услуги

14 Января 2020 16:31
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Кому будут оказывать бесплатные стоматологические услуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Детям до 18 лет, пенсионерам, беременным женщинам, инвалидам и многодетным матерям будет оказана бесплатная стоматологическая помощь без протезирования. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре столичного акимата рассказала руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В медицинских организациях столицы устанавливаются терминалы, чтобы граждане сами производили оплату за медицинские услуги.

А плановое стационарное лечение проводится в обязательном порядке с направлением врача, поликлиники через бюро госпитализации», - сказала Сауле Кисикова на пресс-конференции.

Также в этом году выделили отдельный блок для бесплатного стоматологического лечения.

«Детям до 18 лет, пенсионерам, беременным женщинам, инвалидам и многодетным матерям будет оказана плановая стоматологическая помощь совершенно бесплатно, без протезирования. Этой услугой можно воспользоваться только при наличии направления врача поликлиники, куда прикреплен пациент. Если в поликлинике будет свой стоматолог, то направления не будут давать. Только в том случае, если стоматолога нет, пациента направляют в одну из клиник, которая работает в рамках ОСМС», - сказала Сауле Кисикова.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Общество,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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