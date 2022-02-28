Кому будет помогать Фонд «Казакстан халкына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель попечительского совета Фонда «Казакстан халкына» Юрий Пя рассказал об основных направлениях деятельности организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прошло чуть больше месяца. Фонд «Казакстан халкына» определил свою нишу – это четыре основных направления, по которым будет оказываться поддержка – здравоохранение, образование, спорт и культура, также помощь пострадавшим в результате ЧС. При этом очень важно ещё раз отметить, что задача фонда - не дублировать основные функции госорганов», - сказал Юрий Пя на брифинге в СЦК.
Если говорить о структуре фонда, то его словам, он состоит из исполнительного органа – правления и основного штата сотрудников, а также наблюдательного органа – попечительский совет, и у каждой структуры есть свои определённые функции.
«Непосредственное решение об оказании помощи принимает правление фонда, а попечительский совет утверждает стратегическое направление деятельности фонда. Состав попечительского совета был сформирован так, чтобы профессиональные квалификации и навыки каждого члена совета позволяли принимать обоснованные решения по проектам фонда. Как вы уже знаете, попечительский совет работает на общественных началах», - заключил Ю. Пя.
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