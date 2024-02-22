Кому акиматы будут покрывать медстраховку с 2025 года

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ответила, как будет определяться уровень критического благосостояния казахстанцев, которым будут покрывать медстраховку и сколько таких граждан в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вопрос очень важный, очень чувствительный, потому что население с критическим уровнем дохода мы не должны оставить без медицинской помощи. И сейчас мы этим вопросом очень сильно озадачены. В прошлом году, вы знаете, был принят Социальный кодекс и внедрена Цифровая карта семьи. Весь прошлый год было наполнение цифровых карт семьи, и сегодня через Министерство труда и социальной защиты населения мы видим в целом категории семей, которые имеют доход ниже допустимого. В целом все население разделено на пять категорий, и мы берем категорию Е. Сегодня в ней, по официальным данным, 192 тысячи человек, — сказала она, отвечая на вопрос Kazinform.

Для этой категории, как отметила глава Минздрава, планируется установить ставки страховых взносов, которые должны оплачивать местные исполнительные органы.



Вместе с тем, рассматриваются категория С, D, где тоже есть риски.

— Но с учетом достаточно высокого удельного веса теневой экономики этот вопрос, наверное, будет синхронизирован с этапом всеобщего декларирования, — добавила Акмарал Альназарова.

Ранее сообщалось, что со следующего года государство начнет покрывать медстраховку казахстанцам с критическим уровнем благосостояния.





