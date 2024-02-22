РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:21, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Кому акиматы будут покрывать медстраховку с 2025 года

    Акмарал Альназарова
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ответила, как будет определяться уровень критического благосостояния казахстанцев, которым будут покрывать медстраховку и сколько таких граждан в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Вопрос очень важный, очень чувствительный, потому что население с критическим уровнем дохода мы не должны оставить без медицинской помощи. И сейчас мы этим вопросом очень сильно озадачены. В прошлом году, вы знаете, был принят Социальный кодекс и внедрена Цифровая карта семьи. Весь прошлый год было наполнение цифровых карт семьи, и сегодня через Министерство труда и социальной защиты населения мы видим в целом категории семей, которые имеют доход ниже допустимого. В целом все население разделено на пять категорий, и мы берем категорию Е. Сегодня в ней, по официальным данным, 192 тысячи человек, — сказала она, отвечая на вопрос Kazinform. 

    Для этой категории, как отметила глава Минздрава, планируется установить ставки страховых взносов, которые должны оплачивать местные исполнительные органы. 

    Вместе с тем, рассматриваются категория С, D, где тоже есть риски.

     — Но с учетом достаточно высокого удельного веса теневой экономики этот вопрос, наверное, будет синхронизирован с этапом всеобщего декларирования, — добавила Акмарал Альназарова. 

    Ранее сообщалось, что со следующего года государство начнет покрывать медстраховку казахстанцам с критическим уровнем благосостояния.  


    Теги:
    Социальная поддержка ОСМС Акимат Общество Экономика Минздрав РК
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!