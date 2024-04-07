Компьютер за 22 млн тенге планировали купить в Акмолинской области

Компьютер за 22 млн тенге собирались приобрести в Атбасарском районе. О планируемой покупке узнали в ходе мониторинга сайта госзакупок. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента антикоррупционной службы по Акмолинской области Асхат Оразхан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как было установлено в ходе проверки, аппарат акима Атбасарского района запланировал приобрести офисный компьютер за 22,3 млн тенге. Между тем, среднерыночная стоимость одного такого компьютера составляет не более одного млн тенге.