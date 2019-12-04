Компрессор по закачке газа в пласт ремонтируют на Кашагане

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На морском месторождении Кашаган в Атырауской области оператор Северо-Каспийского проекта -консорциум NCOC ведет ремонт компрессора по закачке попутного газа обратно в пласт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы благополучно работаем над коррекцией технической проблемы с газовыми компрессорами. Снижение суточных темпов добычи по различным причинам, включая техническое обслуживание, представляет собой распространенное явление и этот фактор учитывается нами при планировании добычи. Наша компания нацелена на то, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе блока», - сообщили в пресс-службе оператора Северо-Каспийского проекта - консорциуме NCOC.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства энергетики РК, на месторождении остановился компрессор обратной закачки газа в пласт. Его ремонт займет около месяца. Добыча нефти с почти 400 тысяч баррелей в сутки снизилась до 220 тысяч баррелей.

Отметим, попутный газ на месторождениях закачивается обратно в пласт для повышения нефтеотдачи.