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вчера 18:18
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вчера 15:31
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Компрессор по закачке газа в пласт ремонтируют на Кашагане
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На морском месторождении Кашаган в Атырауской области оператор Северо-Каспийского проекта -консорциум NCOC ведет ремонт компрессора по закачке попутного газа обратно в пласт, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы благополучно работаем над коррекцией технической проблемы с газовыми компрессорами. Снижение суточных темпов добычи по различным причинам, включая техническое обслуживание, представляет собой распространенное явление и этот фактор учитывается нами при планировании добычи. Наша компания нацелена на то, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной работе блока», - сообщили в пресс-службе оператора Северо-Каспийского проекта - консорциуме NCOC.
Как ранее сообщала пресс-служба министерства энергетики РК, на месторождении остановился компрессор обратной закачки газа в пласт. Его ремонт займет около месяца. Добыча нефти с почти 400 тысяч баррелей в сутки снизилась до 220 тысяч баррелей.
Отметим, попутный газ на месторождениях закачивается обратно в пласт для повышения нефтеотдачи.
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