Композитору Олимпиады в Токио пришлось уйти из-за травли одноклассников в прошлом

ТОКИО. ВВС - КАЗИНФОРМ - 52-летний японский композитор Кейго Оямада заявил о своем уходе из группы, готовящей церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

В 1994 году Оямада давал интервью музыкальному журналу, в котором признавался, что издевался над одноклассниками с физическими недостатками, и говорил, что не жалеет об этом.

Когда интервью всплыло и вызвало возмущение японцев, которые потребовали его немедленного отстранения от Олимпиады, музыкант принес публичные извинения, но общественное негодование оказалось слишком сильным.

«Я с болью осознаю, что мое участие в качестве музыканта в Олимпиаде и Паралимпиаде будет непродуманным шагом в глазах многих людей», - заявил он.

Токийская Олимпиада открывается в пятницу 23 июля. Она была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет без болельщиков в условиях чрезвычайной ситуации в Токио.

Как сообщалось ранее, телеканал «Qazaqstan» сделал официальное заявление о том, что к орпорация «Казахстан» и АО «Хабар» пока не смогли договориться с компанией-правообладателем о возможности трансляции летних Олимпийских игр республиканскими телеканалами «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар». Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123% больше, чем в 2016 и 2018 годы.

Сборная Казахстана имеет на предстоящей Олимпиаде 97 лицензий по 27 видам спорта.



