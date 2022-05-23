23 Мая 2022 22:11

Комплектование в дошкольные организации столицы стартует 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в дошкольных организациях столицы освобождается почти 22 тыс. мест. Комплектование групп начнется 15 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Как сообщил во время онлайн-брифинга руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев, с 15 июня 2022 года начинается плановое комплектование групп дошкольных организаций города Нур-Султан.

«В электронной системе www.Indigo24.kz будут опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях (государственные, частные сады и мини-центры) – это 21 978 мест. В 2021 году освободились 20 тыс. мест, из них: 2021 года рождения – 162 места; 2020 года рождения – 2 542 места; 2019 года рождения – 8 134 места; 2018 года рождения – 6 710 мест; 2017 года рождения – 4 430 мест», - проинформировал К.Сенгазыев.

При получении направления у внеочередников и первоочередников есть три приоритетных дня, после которых открывается доступ всем остальным по очереди.

Приоритетным правом пользуются следующие льготные категории (вне очереди): дети военнослужащих, дети сотрудников специальных государственных органов, дети сотрудников государственной фельдъегерской службы.

В соответствии с изменениями законодательства при постановке на очередь в дошкольную организацию в системе INDIGO запущен новый вид льготы. Она предназначена для детей сотрудников государственной фельдъегерской службы. В том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести в период прохождения службы.

Первоочередники – дети, законные представители которых являются педагогами, инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей, (данная категория льгот получают направления в соотношении «один к трем»: один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях).

«Дети с особыми образовательными потребностями также получают направления в электронной системе INDIGO в специальные дошкольные организации, а также в коррекционные и инклюзивные группы при детских садах. В текущем году во избежание коррупционных рисков и для удобства родителей в Системе введен новый модуль «Заключение электронного договора» между родителем и дошкольной организации. Это полностью дистанционная процедура, родитель может заключить договор в любое удобное для него время. Подписание договора осуществляется при помощи вашего ЭЦП-ключа», - сообщил спикер.

С 30 мая текущего года на базе всех государственных детских садов с 8 до 18 часов будут организованы консультативные пункты для родителей, куда при необходимости они могут обратиться для получения информации.