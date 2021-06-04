РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Комплектование детских садов начнется 10 июня в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июня на сайте www.Indigo24.kz планируется начать плановое комплектование в дошкольные организации города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В электронной системе www.Indigo24.kz будут опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях (частные сады и мини-центры) - всего 24 297 мест, из них:

    2019 год рождения – 6 074 места;
    2018 год рождения – 9 372 мест;
    2017 год рождения – 5 616 мест;
    2016 год рождения – 3 235 мест.

    С 1 июня на базе всех государственных детских садов с 8.00 до 18.00 часов организованы онлайн-консультации для родителей. При необходимости родители могут обратиться в консультативные пункты при государственных дошкольных организациях с соблюдением строгих санитарно-дезинфекционных мер.

    График проведения комплектования и алгоритм получения направления будут размещены на официальном сайте акимата города - www.astana.gov.kz, а также на www.Indigo24.kz.

    По всем возникающим вопросам можно обратиться в Call-центр по телефонам: 55-68-51, 55-68-64, 55-72-49, 55-68-74.


    Теги:
    Образование Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Сегодня, 14:45
    Отборочные чемпионаты по робототехнике пройдут в Казахстане
    Сегодня, 14:35
    Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!