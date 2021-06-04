Комплектование детских садов начнется 10 июня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июня на сайте www.Indigo24.kz планируется начать плановое комплектование в дошкольные организации города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В электронной системе www.Indigo24.kz будут опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях (частные сады и мини-центры) - всего 24 297 мест, из них:

2019 год рождения – 6 074 места;

2018 год рождения – 9 372 мест;

2017 год рождения – 5 616 мест;

2016 год рождения – 3 235 мест.

С 1 июня на базе всех государственных детских садов с 8.00 до 18.00 часов организованы онлайн-консультации для родителей. При необходимости родители могут обратиться в консультативные пункты при государственных дошкольных организациях с соблюдением строгих санитарно-дезинфекционных мер.

График проведения комплектования и алгоритм получения направления будут размещены на официальном сайте акимата города - www.astana.gov.kz, а также на www.Indigo24.kz.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Call-центр по телефонам: 55-68-51, 55-68-64, 55-72-49, 55-68-74.