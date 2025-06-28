Комплектация групп в детских садах начнется 1 июля в Астане
С 1 июля в Астане начнется процесс комплектации групп в детских садах. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления образования Серик Адылбаев, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
Для детей в возрасте от 2 до 5 лет в детсадах предусмотрено более 15 тысяч мест.
С января в столице запущен пилотный проект по приему детей в дошкольные организации на основе ваучерного финансирования. Родители получили возможность самостоятельно выбирать детский сад и подавать заявки в онлайн-режиме.
С начала года выдано 6 703 ваучера. Благодаря новой системе очередь в дошкольные учреждения сократилась с 40 до 30 тысяч.
С 1 июля очередь на распределение ваучеров будет обновлена. Для получения места родителям необходимо:
- войти в личный кабинет в системе INDIGO;
- проверить статус заявления;
- подготовить документы ребёнка;
- зарегистрироваться в мобильном приложении ed24.kz;
- заранее подготовить медицинские справки, необходимые для зачисления в детский сад.
С 20 по 30 июня на портале INDIGO временно приостановлена работа по выдаче ваучеров, зачислению, переносу и ведению листа ожидания. В это время детские сады завершают выпускные процессы и готовятся к приёму новых групп. Система будет обновлена и возобновит работу 1 июля в 18:00.
— Обращаем внимание родителей на следующие требования. Если доля детей без прививок в садике превышает 10%, учреждение обязательно отказывает в приеме нового ребенка без прививок — в целях эпидемиологической безопасности. Отказ в приёме строго регулируется приказом № 372 министра просвещения РК. В случае ошибки в поданных документах заявка будет возвращена родителю через систему INDIGO для корректировки. При этом процесс приёма не останавливается — после исправления документы можно подать повторно, — пояснил Серик Адылбаев.