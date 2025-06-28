Комплектация групп в детских садах начнется 1 июля в Астане

Для детей в возрасте от 2 до 5 лет в детсадах предусмотрено более 15 тысяч мест.

С января в столице запущен пилотный проект по приему детей в дошкольные организации на основе ваучерного финансирования. Родители получили возможность самостоятельно выбирать детский сад и подавать заявки в онлайн-режиме.

С начала года выдано 6 703 ваучера. Благодаря новой системе очередь в дошкольные учреждения сократилась с 40 до 30 тысяч.

С 1 июля очередь на распределение ваучеров будет обновлена. Для получения места родителям необходимо:

войти в личный кабинет в системе INDIGO;

проверить статус заявления;

подготовить документы ребёнка;

зарегистрироваться в мобильном приложении ed24.kz;

заранее подготовить медицинские справки, необходимые для зачисления в детский сад.

С 20 по 30 июня на портале INDIGO временно приостановлена работа по выдаче ваучеров, зачислению, переносу и ведению листа ожидания. В это время детские сады завершают выпускные процессы и готовятся к приёму новых групп. Система будет обновлена и возобновит работу 1 июля в 18:00.