11 Июля 2022 16:36

Комплексный реинжиниринг бюджетного процесса намерено провести Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планы по анализу возможностей местных бюджетов озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пунктом 3 Плана действий по реализации Указа Президента РК от 13 апреля 2022 года № 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» предусмотрено обеспечение комплексного реинжиниринга бюджетного процесса с общим сокращением сроков и этапов в два раза», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в реализацию данного пункта рассматриваются поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие анализ возможностей местных бюджетов, указание источника финансирования и срока введения принятия НПА, требующих дополнительные расходы.

«Дополнительные расходы, связанные с принятием НПА, будут относиться к новым инициативам и рассчитываться с учетом контрцикличных бюджетных правил. Анализ будет осуществляться до вынесения проекта НПА на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии. Такой подход позволит обеспечить более качественную приоритизацию принимаемых новых обязательств», - добавил Премьер.