Комплексный план воспроизводства лесов утверждён в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау утверждён «Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения Атырауской области на 2021-2025 годы». Согласно плану на землях государственного лесного фонда области планируется посадить 7 млн саженцев, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана дал поручение посадить в 2021-2025 годах два миллиарда деревьев в лесном фонде и 15 миллионов в населенных пунктах. Для реализации этого поручения акимат области разработал и утвердил «Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения Атырауской области на 2021-2025 годы» и «Региональный план озеленения населенных пунктов и создания зеленых зон Атырауской области на 2021-2025 годы».

По комплексному плану на 2803 гектарах земель государственного лесного фонда Атырауской области запланировано посадить 7,075 млн саженцев в течение 5 лет, в текущем году предусмотрена посадка 905 тысяч саженцев на 309 гектарах. Весной текущего года на площади 250 гектаров лесного фонда были посажены 696,4 тысяч саженцев. На остальных 59 гектарах земель посадка 208,6 тысяч саженцев осуществляется в осенний период», - сообщает пресс-служба акима области.

Информируя, что региональный план предусматривает посадку 540 тысяч саженцев на 279 гектарах в населенных пунктах в течение 5 лет. Из запланированных в 2021 году 86 320 тысяч саженцев на площади 48 гектаров весной произведена посадка 48 714 саженцев на 24 гектарах, в том числе 27 786 саженцев на территории города Атырау. Сейчас осуществляется посадка 37,6 тысяч саженцев на остальных 24 гектарах.

«Проведение воспроизводственных, оросительных работ на землях лесного фонда по уходу за саженцами возложено на лесохозяйственные учреждения. А в населенных пунктах полив и уход за зелеными насаждениями будут осуществляться соответствующими отделами акимата города Атырау и районов», - рассказал руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона Нурлан Жантоков.

В дальнейшем планируется создание специальной комиссии, которая будет определять необходимые работы по уходу за саженцами и капельному орошению.