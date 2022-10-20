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    15:53, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Комплексный план развития водной отрасли в скором времени представит Минэкологии РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усовершенствовать систему управления водными ресурсами. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом мы сейчас разрабатываем проект Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2023-2027 годы, где определены два главных направления. Первое – это совершенствование системы управления водными ресурсами и второе – управление спросом на воду для устойчивого развития», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр добавил, что основной целью Концепции будет решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.

    «В Концепцию также будет включен трехлетний Комплексный план развития водной отрасли, разрабатываемый нами по итогам послания Главы государства от 1 сентября 2022 года, который будет включать мероприятия, требующие первоочередной реализации. Проект комплексного плана в скором времени будет рассмотрен на заседании Водного совета», - резюмировал Сериккали Брекешев.


    Фото: grander.com
    Теги:
    Экология Вода Минэкологии Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
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