Комплексный план развития водной отрасли в скором времени представит Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усовершенствовать систему управления водными ресурсами. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом мы сейчас разрабатываем проект Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2023-2027 годы, где определены два главных направления. Первое – это совершенствование системы управления водными ресурсами и второе – управление спросом на воду для устойчивого развития», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр добавил, что основной целью Концепции будет решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечения баланса потребности отраслей экономики и окружающей среды.

«В Концепцию также будет включен трехлетний Комплексный план развития водной отрасли, разрабатываемый нами по итогам послания Главы государства от 1 сентября 2022 года, который будет включать мероприятия, требующие первоочередной реализации. Проект комплексного плана в скором времени будет рассмотрен на заседании Водного совета», - резюмировал Сериккали Брекешев.





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