Комплексный план развития водной отрасли разработают в Казахстане
«Для решения накопившихся проблем в водной сфере планируется активизировать работу Водного совета при Правительстве с привлечением экспертов, а также будет разработан трехлетний комплексный план развития водной отрасли», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.
Также, по его словам, будет переформатирована деятельность Фонда «Самрук-Казына» в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом акций компаний в стратегически важных секторах.
Кроме того, как отметил министр, будут подготовлены новые долгосрочные подходы к субсидированию агропромышленного комплекса.
Ранее сообщалось , что в Правительстве приняли проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.
Фото: mussar.eu