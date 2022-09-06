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    12:50, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Комплексный план развития водной отрасли разработают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы по решению проблем в водной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для решения накопившихся проблем в водной сфере планируется активизировать работу Водного совета при Правительстве с привлечением экспертов, а также будет разработан трехлетний комплексный план развития водной отрасли», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

    Также, по его словам, будет переформатирована деятельность Фонда «Самрук-Казына» в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом акций компаний в стратегически важных секторах.

    Кроме того, как отметил министр, будут подготовлены новые долгосрочные подходы к субсидированию агропромышленного комплекса.

    Ранее сообщалось , что в Правительстве приняли проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.


    Фото: mussar.eu



    Теги:
    Правительство РК Вода Миннацэкономики Послание Президента РК-2022 Правительство
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