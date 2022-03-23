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Комплексный план развития газовой отрасли разрабатывают в РК

Автор:  
Серик Сабеков
23 Марта 2022, 12:42
Комплексный план развития газовой отрасли разрабатывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывают Комплексный план развития газовой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве энергетики РК, во исполнение поручения Главы Государства, Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами и Национальным оператором в сфере газа ведется разработка Комплексного плана развития газовой отрасли, направленная на «перезагрузку» отрасли.

Проект Комплексного плана включает следующие мероприятия:

Первое. Увеличение ресурсной базы газа за счет геологоразведки и новых проектов добычи газа на новых и действующих месторождениях.

Второе. Министерством ведется работа по новой модели ценообразования на газ, которая должна принимать во внимание ограниченность ресурсов казахстанского газа и повышение цен коммерческим потребителям до уровня рыночных цен.

Третье. Основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени была построена в советское время и требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации.

Необходимо проведение технического аудита состояния газотранспортной инфраструктуры, а также определение источников финансирования и механизмов возврата инвестиций.

Четвертое. Для продолжения устойчивой газификации, будет актуализирована Генеральная схема газификации, упрощены правила передачи объектов газификации на баланс Национальному оператору.

«В целом, принятие вышеуказанных мер позволит к 2030 году: увеличить производство товарного газа до 42 млрд м³; повысить надежности газовой инфраструктуры; установить необходимую модель ценообразования с учетом сдерживания цен для социально-уязвимых слоев населения; увеличить охват газификации страны до 65%», - отмечают в ведомстве.


Энергетика   Безопасность   Минэнерго РК  
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