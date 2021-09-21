Комплексный план развития Экибастуза представили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев представил на заседании Правительства комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрение представляется проект Комплексного плана социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области на 2021-2025 годы. Комплексный план состоит из 114 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, развитие жилищной и иной инфраструктуры, социальной сферы, обеспечение гражданской защиты и улучшение экологической ситуации», - сказал Асет Иргалиев.

Глава МНЭ отметил, что общая сумма инвестиций на реализацию плана составляет 932,8 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета – 64,7 млрд. тенге, местного бюджета – 33,5 млрд. тенге, частные инвестиции – 834,6 млрд. тенге.

«Для развития экономики города планом предусматривается осуществление 35 мероприятий, направленных на развитие промышленности, АПК, энергетики, а также предпринимательства на общую сумму 822,3 млрд. тенге», - добавил Асет Иргалиев.