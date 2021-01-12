Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы выполнен полностью - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 55 объектов включены в новый план приватизации на 2021-2025 годы. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы исполнен полностью. В 2020 году было запланировано реализовать 76 объектов. За отчетный год продано 12 объектов на сумму 101 млрд тенге. 7 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию. 55 объектов включены в новый план приватизации на 2021-2025 годы. 2 объекта исключены из Комплексного плана приватизации», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Также министр проинформировал, что за 2020 год камеральным контролем охвачено более 1,4 млн процедур государственных закупок на сумму 10,4 трлн тенге.

«По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 983 млрд тенге. Проведено 2 177 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено более 1 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 251 млрд тенге, из них 74% приходятся на нарушения при ведении бухучета и финансовой отчетности.

Устранены нарушения на 237 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1950 рекомендаций», - добавил Е. Жамаубаев.



