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    16:25, 22 Август 2023 | GMT +6

    Комплексный план по продвижению семейных ценностей разрабатывают в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается комплексный план по продвижению семейных ценностей. Об этом говорится в ответе Премьер-министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 июля текущего года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Эти изменения в законодательство позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях по факту совершения насилия без заявлений потерпевших на основании показаний свидетелей и записей видеокамер, исключая возможность повторного примирения сторон. Усилена уголовная и административная ответственность за бытовое насилие в отношении лиц, находящихся в материальной или иной зависимости»,-подчеркнул глава правительства.

    Согласно указанным данным, Министерством просвещения разрабатывается комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов, обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Проект данного документа включает в себя защиту прав и интересов детей, защиту их от насилия, действия и меры государственных органов по приоритетным направлениям государственной политики по предупреждению самоубийств.

    «Кроме того, во исполнение поручения Главы государства Министерством информации и общественного развития совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел разрабатывается комплексный план по пересмотру политики по предупреждению бытового насилия, законодательному усилению мероприятий по защите прав женщин и детей, а также продвижению семейных ценностей. В числе законодательных изменений-изоляция агрессора от объекта насилия, введение обязательных психологических курсов по управлению гневом, нормативное регулирование статуса мобильных групп для оказания помощи жертвам в отдаленных населенных пунктах», - резюмировал Алихан Смаилов.


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