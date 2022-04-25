Комплексные блок-модули очистки воды установят в тысячи селах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В тысячи селах с населением менее 200 человек установят комплексные блок-модули очистки воды. Об этом на правительственном часе в Мажилисе сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По водоснабжению сельских населенных пунктов из 6 302 сел с численностью 7,2 млн человек 4 759 сел, или 93% населения, имеют доступ к услугам водоснабжения. Из них централизованным водоснабжением охвачено 4 128 сел, в 631 селе с численностью 203 тыс. человек установлен комплексный блок-модуль. Из 1 543 необеспеченных сел 511 планируется подключить к централизованному водоснабжению до 2025 года. А в 1 032 селах с численностью населения менее 200 человек за счет средств местного бюджета планируется установить комплексные блок-модули», - сказал Еркебулан Даулбаев.

Ранее сообщалось , что для решения инфраструктурных вопросов на селе будет выделено еще 670 млрд тенге.

«Для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности в течение следующих 4-х лет будет выделено еще 670 млрд тенге. Это позволит повысить уровень жизни 7 млн сельчан в более 3,5 тыс. селах», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.