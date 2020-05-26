Комплексную проверку детских социальных центров и домов проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В специальных социальных центрах и детских домах страны проведут комплексную проверку. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, комментируя гибель четырех воспитанников Аягозского детского центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время заседания республиканской комиссии по защите прав детей мы более подробно широко обсуждали вопрос касательно гибели детей в Аягозе. В некоторых регионах все еще есть различные насущные проблемы. Мы впредь не должны допустить подобного. Эффективность работы комиссий по вопросам защиты прав детей на низком уровне. Мы должны на это обратить внимание. На основании принятых решений в ходе заседания комиссии мы проведем комплексную проверку всех социальных центров, детских домов и других организаций. По их результатам будут приняты соответствующие меры», - заявил Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания ведомства.

Напомним, более десяти детей из Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг попали в инфекционную больницу с диагнозом «корь». У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались.

В ходе заседания Межведомственной комиссии участниками Национального превентивного механизма были озвучены итоги проведения проверки по случаю гибели воспитанников.