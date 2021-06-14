Комплексную программу посадки саксаула разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства разрабатывается комплексная программа по посадке саксаула. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельным вопросом является посадка саксаула на осушенном дне Аральского моря. С 1990 по 2021 годы осуществлена посадка саксаула на площади 195 тыс. гектаров, или на 9% площади казахстанского сектора высохшего Аральского моря. Несколько недель назад был существен выезд экспедиции из числа ученых и специалистов. Проведена ревизия существующих насаждений. С учетом естественного происхождения площадь составляет 337 тысяч га», - сказал Магзум Мирзагалиев.

По данным министра, на сегодня ведомством в рамках поручения Главы государства разрабатывается комплексная программа посадки саксаула.

«В 2021-2030 годы планируется высадить саксаул на площади порядка 1,1 млн гектаров, что позволит реально решать экологические проблемы данного региона», - добавил глава Минэкологии.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов высказался по поводу ужесточения наказания за незаконную вырубку деревьев.



