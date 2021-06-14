РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:08, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Комплексную программу посадки саксаула разрабатывают в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства разрабатывается комплексная программа по посадке саксаула. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельным вопросом является посадка саксаула на осушенном дне Аральского моря. С 1990 по 2021 годы осуществлена посадка саксаула на площади 195 тыс. гектаров, или на 9% площади казахстанского сектора высохшего Аральского моря. Несколько недель назад был существен выезд экспедиции из числа ученых и специалистов. Проведена ревизия существующих насаждений. С учетом естественного происхождения площадь составляет 337 тысяч га», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    По данным министра, на сегодня ведомством в рамках поручения Главы государства разрабатывается комплексная программа посадки саксаула.

    «В 2021-2030 годы планируется высадить саксаул на площади порядка 1,1 млн гектаров, что позволит реально решать экологические проблемы данного региона», - добавил глава Минэкологии.

    Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов высказался по поводу ужесточения наказания за незаконную вырубку деревьев.



    Теги:
    Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!