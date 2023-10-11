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    10:56, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Комплексную программу поддержки и развития МСБ разработают в РК

    Тамара Дуйсенова
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Правительством проводится работа по разработке Комплексной программы поддержки и развития МСБ, которая будет стимулировать рост конкурентоспособных и имеющих широкий потенциал субъектов бизнеса. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Правительством проводится работа по разработке Комплексной программы поддержки и развития МСБ, которая будет стимулировать рост конкурентоспособных и имеющих широкий потенциал субъектов бизнеса. Вместе с тем, уже сегодня приняты меры по снижению административной нагрузки на МСБ», - сказала Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса.

    В частности, как отметила вице-премьер, продлен до конца года мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса. Апробирован принцип «регулирования с чистого листа». В течение полутора лет проанализировано 128 тысяч требований в 44-х сферах, 9 тысяч из них, не соответствующих условиям новой регуляторной политики, уже исключены на подзаконном уровне.

    - Оставшаяся тысяча – будет исключена в рамках соответствующего законопроекта, который находится на Вашем рассмотрении. Проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора, что позволит в 2 раза сократить плановые проверки бизнеса. Для решения системных проблем бизнеса при Правительстве создан Совет отечественных предпринимателей, - добавила Тамара Дуйсенова.

    Теги:
    Правительство РК Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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