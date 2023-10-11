Комплексную программу поддержки и развития МСБ разработают в РК

Правительством проводится работа по разработке Комплексной программы поддержки и развития МСБ, которая будет стимулировать рост конкурентоспособных и имеющих широкий потенциал субъектов бизнеса. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова передает корреспондент агентства Kazinform.

- Правительством проводится работа по разработке Комплексной программы поддержки и развития МСБ, которая будет стимулировать рост конкурентоспособных и имеющих широкий потенциал субъектов бизнеса. Вместе с тем, уже сегодня приняты меры по снижению административной нагрузки на МСБ», - сказала Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса.

В частности, как отметила вице-премьер, продлен до конца года мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса. Апробирован принцип «регулирования с чистого листа». В течение полутора лет проанализировано 128 тысяч требований в 44-х сферах, 9 тысяч из них, не соответствующих условиям новой регуляторной политики, уже исключены на подзаконном уровне.