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Комплексную карту ливневой арычной системы разработают в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
25 Марта 2023, 19:19
Комплексную карту ливневой арычной системы разработают в Актобе Фото: gov.kz.

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе планируют разработать комплексную карту ливневой арычной системы, которая позволит решить вопросы водоотведения во время паводка. Об этом стало известно в ходе совещания в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе отсутствует единая система ливневой канализации, в каких-то районах города есть арыки, а где-то нет, проблема не решается из года в год.

Аким Актобе Мурат Журебеков в ходе совещания отметил, что в городе нет плана ливневой и водоотводящей системы. Из-за этого даже в новых многоэтажных домах во время паводка вода заполнила подвалы. В этом году было выявлено более 100 участков с большим скоплением воды.

«В Актобе протекают 6 рек. В последние годы вдоль этих водных источников шло активное жилищное строительство. Проблемным вопросом в городе является затопление улиц во время осадков. Нам необходимо строить новые ливневые и водоотводящие системы. Такие требования мы часто слышим и от наших жителей. Изначально необходимо было разработать комплексный план, соответствующий градостроительным требованиям. Можно сказать, что у нас его нет. Например, при строительстве дорог в районе Батыс-2 водостоки не вошли в проект, а там, где были запроектированы - отклонялись от направления воды. За прошедшие недели талый снег и дождевая вода заполонили подвалы новых жилых домов. Это отражение недостатков проектирования, отсутствия контроля над застройщиками. На этот год будем планировать самую основную работу. В связи с чем, поручаю разработать комплексную карту ливневой арычной системы города», - сказал Мурат Журебеков.

По словам главы ПК «Гражданпроект» Аубакира Ажгалиева, для составления карты водостоков города необходима детальная топографическая съемка территории Актобе. Сейчас учреждение занимается корректировкой проектно-сметной документации по установке водозаборных систем в районах Авиатор, Елек, 11 и 12 микрорайонах, жилом массиве Есет батыра.

В 2022 году в городе было построено 3,2 км арычной системы. До этого 46 участков города были отнесены к территориям с большим скоплением дождевых вод. В связи с этим, в 2021 году на 11 участках были построены водоприемные колодцы, водоотводящие системы и сооружения, а в 2022 году работы по установке арычной системы провели на 9 проблемных участках.

Актюбинская область   ЖКХ  
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