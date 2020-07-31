Комплексное тестирование для поступления в магистратуру стартует 17 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В личные кабинеты на сайте Национального центра тестирования поступающих будут высланы новые пропуска с указанием даты, времени и места проведения комплексного тестирования. Свидетельство по итогам КТ будет выдаваться в электронной форме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Тестирование состоится в компьютерном формате на базе 18 региональных центров тестирования. Для соблюдения академической честности компьютеры будут обеспечены видеокамерами.

Тестирование для каждого участника начнется индивидуально. Тестируемые могут пропускать и возвращаться к предыдущим вопросам, менять варианты ответов. На апелляцию можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования.

Время тестирования - 3 часа 55 минут, количество заданий - 130.

Комиссия может не пустить на комплексное тестирование поступающего за попытку пронести запрещенные предметы или за попытку сдать тестирование через подставное лицо.

При запуске и рассадке тестируемых будут соблюдены санитарные меры безопасности.