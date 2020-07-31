Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Комплексное тестирование для поступления в магистратуру стартует 17 августа

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Июля 2020, 13:31
Комплексное тестирование для поступления в магистратуру стартует 17 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В личные кабинеты на сайте Национального центра тестирования поступающих будут высланы новые пропуска с указанием даты, времени и места проведения комплексного тестирования. Свидетельство по итогам КТ будет выдаваться в электронной форме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Тестирование состоится в компьютерном формате на базе 18 региональных центров тестирования. Для соблюдения академической честности компьютеры будут обеспечены видеокамерами.
Тестирование для каждого участника начнется индивидуально. Тестируемые могут пропускать и возвращаться к предыдущим вопросам, менять варианты ответов. На апелляцию можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования.
Время тестирования - 3 часа 55 минут, количество заданий - 130.
Комиссия может не пустить на комплексное тестирование поступающего за попытку пронести запрещенные предметы или за попытку сдать тестирование через подставное лицо.
При запуске и рассадке тестируемых будут соблюдены санитарные меры безопасности.


Образование   Наука   Вузы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане