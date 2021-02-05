Комплексное обновление жилых дворов проведут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением, которая в этом году проходила в режиме онлайн, аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал о благоустройстве города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города особое внимание уделил благоустройству жилых дворов. В прошлом году план по асфальтированию дворов даже перевыполнили – 95 вместо 73. Потратили 621 млн тенге.

«Все списки очередников размещены на официальном интернет-ресурсе акимата города. В этом году планируется заасфальтировать еще 60 дворов, а в следующем - завершить эти виды работ», - проинформировал Б.Жумабеков.

В городе установили 58 детских игровых площадок, оборудовали 45 парковок, установили 24 шлагбаума в 12 дворах, 19 видеокамер на девяти парковках. В городе появились семь новых скверов.

Обустроили тротуары на 14 улицах, провели щебеневание 138 улиц и 10 подъездных путей к садоводческим обществам. Построили 15,2 км ливневых канализаций по улице Потанина, в поселке Солнечный-2, по улицам Панфилова и Украинской. С 2016 по 2019 годы в городе провели реконструкцию уличного освещения на 14 улицах. В прошлом году реконструировали сети уличного освещения на участках 10 улиц. Установили 896 светодиодных светильников и 568 опор. Всего в городе 18 074 светильника, из них 6 447 – энергосберегающие.

«Мы перешли на комплексное обновление дворов. Предусматриваются выполнение асфальтирования, установка детской площадки, спил аварийных деревьев, оборудование парковки для автомобилей и участка для мусорных контейнеров, проведение освещения», - сказал Б.Жумабеков.



