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    23:00, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Комплексное межведомственное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» началось в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках выполнения поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение «Батыл Тойтарыс – 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также городов Алматы и Шымкент.

    В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.

    На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.

    Учение «Батыл Тойтарыс – 2022» продлится до 16 апреля текущего года.


    Фото:пресс-служба Министерства обороны РК



    Теги:
    Учения Вооруженные силы Минобороны РК
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