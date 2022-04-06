Комплексное межведомственное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» началось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках выполнения поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение «Батыл Тойтарыс – 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также городов Алматы и Шымкент.

В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.

На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.

Учение «Батыл Тойтарыс – 2022» продлится до 16 апреля текущего года.











Фото:пресс-служба Министерства обороны РК